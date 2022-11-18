В Амурской области участников СВО освободили от налога на транспорт

Депутаты заксобрания Амурской области приняли решение освободить участников специальной военной операции (СВО) от транспортного налога. Действие закона распространяется на мобилизованных, контрактников и добровольцев.

"Заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы не требуется. Она будет предоставлена налоговыми органами на основании имеющихся у них сведений, которые им направит областное министерство экономического развития и внешних связей", - сказала вице-спикер заксобрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.

В бюджет региона не поступит 15 млн руб.