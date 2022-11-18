18 Ноября 2022
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Происшествия В России
Фото: Андрей Рудой

В Дзержинске пришли с обыском домой к блогеру-марксисту Андрею Рудому

В нижегородском Дзержинске полиция провела обыск в квартире блогера-марксиста Андрея Рудого, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Рудого, который ведет блог "Вестник бури", обыск связан с возбужденным в отношении него делом о дискредитации ВС РФ. В постановлении на обыск говорилось, что Рудого и еще двух левых активистов подозревают в размещении поста с антивоенными граффити, нанесенными на стены на улицах Нижнего Новгорода.

Рудой сейчас находится во Франции, куда уехал в октябре с началом следственных действий в отношении него.

В своем блоге марксист критикует действия властей, в том числе пенсионную реформу и поправки в Конституцию.

Теги: андрей рудой, обыск, дискредитация вс рф



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