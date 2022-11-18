В очередной раз поломался. Горожане пожаловались на работу нового трамвая "Екатеринбург - Верхняя Пышма"

Пассажиры междугороднего трамвая "Екатеринбург - Верхняя Пышма" пожаловались на неработающий общественный транспорт. Как сообщает одна из подписчиц паблика "Интересный Екатеринбург", вчера трамвай снова встал, из-за чего цель добраться домой превращается в целый квест.

"Крайне возмущена работой нашего междугороднего транспорта!!! Трамвай в очередной раз поломался, а количество автобусов курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой значительно сократилось! В вечернее время стало очень-очень проблематично добраться до дома. Каждый день студенты и работяги проходят квест под названием "Приедь домой, если сможешь!". Сегодня трамвай в очередной раз встал между городами, спасибо что хоть не в лесу, но ведь в мороз и по темноте даже взрослому человеку тяжело сориентироваться и дойти до города, молчу уж про детей!!!" - пишет Юлия.

Накануне.RU обратилось в Северное трамвайное депо за комментарием, но пока его не получило.