В Магнитогорске сотрудника муниципального предприятия подозревают в получении подкупа

Эксперта по закупкам контрактной службы муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт" подозревают в получении подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что она в 2019-2021 гг. получила от директора коммерческой организации более 35 тыс. рублей за обеспечение заключения контракта на поставку материалов для обслуживания городского транспорта.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.