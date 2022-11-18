"КамАЗ" запустит из Москвы в Петербург беспилотник

"КамАЗ" до конца года планирует представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва – Петербург.

""Камаз" до конца года представит беспилотный грузовик. Дальше он будет тестироваться, а с февраля по июнь Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва – Петербург "Нева". В соответствии с данными цифрового двойника, будет запущено движение этого грузовика в мае-июне 2023 г.", - сказал ТАСС замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов в кулуарах форума "Транспорт России".

Завод выступает одним из участников эксперимента по запуску беспилотного логистического коридора, который будет проведен на трассе М-11 "Нева".