18 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

"КамАЗ" запустит из Москвы в Петербург беспилотник

"КамАЗ" до конца года планирует представить беспилотный грузовик для проведения эксперимента по автономной доставке грузов на трассе М-11 Москва – Петербург.

""Камаз" до конца года представит беспилотный грузовик. Дальше он будет тестироваться, а с февраля по июнь Минтранс будет создавать цифровой двойник дороги Москва – Петербург "Нева". В соответствии с данными цифрового двойника, будет запущено движение этого грузовика в мае-июне 2023 г.", - сказал ТАСС замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов в кулуарах форума "Транспорт России".

Завод выступает одним из участников эксперимента по запуску беспилотного логистического коридора, который будет проведен на трассе М-11 "Нева".

Теги: КамАЗ, беспилотник, Москва - Санкт-Петербург



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