18 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: ЦИК

Глава ЦИК Памфилова заявила о жесткости в отношении желающих развалить Россию

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто изнутри пытается развалить РФ.

"Еще великие мыслители говорили: с внешним врагом справимся быстрее, если справимся с внутренним предательством…, с теми, кто изнутри пытается нас развалить. И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким", - сказала она белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск. Так глава Центризбиркома ответила на вопрос о возможных мерах к иноагентам и к сбежавшим из страны во время частичной мобилизации.

По словам Памфиловой, в российском обществе обострилось чувство справедливости, национального и гражданского достоинства, а также присутствует бескомпромиссность и категоричность в отношении таких людей.

В России "сейчас рухнули все идеологемы", считает руководитель комиссии. "Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны. Давайте мы сейчас объединим усилия, страну сохраним, сбережем, а потом уже на пути развития ее мы будем эти нюансы решать", - сказала она.

Теги: Памфилова, ЦИК РФ



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