18 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: admhmao.ru

Путин изменил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин ротировал состав Совета по правам человека (СПЧ).

Из него были выведены академик РАО Александр Асмолов, директор центра "Сова" (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин, который возглавлял "Комитет против пыток" (внесен в реестр НКО-иноагентов), ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, историк Николай Сванидзе и журналист Екатерина Винокурова.

Также исключены ушедших из жизни председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин, федеральный судья в отставке Галина Осокина и председатель Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Вместо них в состав СПЧ вошли руководитель исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, сопредседатель Союза общественных объединений пациентов Ян Власов, президент "Справедливой помощи Доктора Лизы" Ольга Демичева, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалина Владимир Иконников, военкор Александр Коц, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, сообщают "Ведомости".

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества. Помимо этого есть постоянно проходящий процесс ротации", – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Теги: СПЧ, Путин



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