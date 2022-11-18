18 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Омбудсмены: существуют проблемы с расчетом пенсий беженцев с Украины

У получивших гражданство России украинцев из-за утраченных документов возникают проблемы с подтверждением стажа работы для назначения пенсии.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Круг проблем связан с восстановлением документов — архивы не сохранились во многих случаях, и нужен новый инструментарий, который должен решить вопрос: как подтверждать стаж работы при назначении пенсии. Мы такие проблемы будем решать в законодательном порядке, с чистого листа", — заявила она.

По ее словам, необходимо выработать механизм подтверждения трудового стажа для начисления пенсий работавшим на Украине. Сегодня трудовой стаж учитывается за периоды трудовой деятельности, подтвержденные трудовой книжкой либо справками, выданными работодателями или архивными органами.

По данным Москальковой, с начала года около 5 млн жителей были эвакуированы на территорию России, функционируют 832 пункта временного размещения, сообщает РБК.  

Теги: омбудсмены, Украина, беженцы, гражданство



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