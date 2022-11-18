18 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: ФСБ России расширила перечень сведений, за сбор которых могут признать иноагентом

Федеральная служба безопасности России обнародовала перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против РФ при получении иностранными источниками.

Они не относятся к государственной тайне, но за их сбор физическое лицо могут признать иностранным агентом. Список был дополнен сведениями "о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" вооруженных сил, сотрудников Росгвардии, службы разведки и других силовых структур. Перечень таких сведений состоит из 60 пунктов.

Документ вступит в силу 1 декабря 2022 года. Предыдущий перечень от 28 сентября 2021 года признан утратившим силу, сообщает "Коммерсант".

Теги: ФСБ России, иноагент, гостайна



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