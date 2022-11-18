Банк России предложил ввести регулирование рассрочки

Центробанк России предложил сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее рассрочку.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что регулятор рассматривает возможность ввести требования к информированию тех, кто пользуется рассрочкой, ограничить размер неустойки за просрочку и дать возможность покупателю запретить уступку прав требования. Еще одно предложение — запрет на изменение цены товара в зависимости от того, окупается ли он в рассрочку.

Кроме того, в Банке России считают, что у покупателя должна быть возможность в течение определенного "периода охлаждения" отказаться от рассрочки и вернуть товар. Как и в случае с кредитом, у покупателя должна быть и возможность досрочно выплатить рассрочку. Сведения о рассрочке, как и о кредите, следует направлять в бюро кредитных историй. Отмечается, что это должно помочь финансовым учреждениям правильно оценивать долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков, считает регулятор, сообщает РБК.