В ФСБ определились с военными сведениями, несущими опасность для РФ

Специалисты ФСБ определились со списком сведений, касающихся военной и военно-технической деятельности РФ, которые при попадании к иностранным источникам, могут быть использованы во вред России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в документе прописано 60 пунктов, среди которых сведения об оперативной обстановке, эксплуатации и защищенности объектов войск, дислокации, воинских формирований, о действиях по гражданской и территориальной обороне и другие.

Приказ вступает в силу с 1 декабря.