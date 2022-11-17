17 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В ФСБ определились с военными сведениями, несущими опасность для РФ

Специалисты ФСБ определились со списком сведений, касающихся военной и военно-технической деятельности РФ, которые при попадании к иностранным источникам, могут быть использованы во вред России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в документе прописано 60 пунктов, среди которых сведения об оперативной обстановке, эксплуатации и защищенности объектов войск, дислокации, воинских формирований, о действиях по гражданской и территориальной обороне и другие.

Приказ вступает в силу с 1 декабря.

Теги: ФСБ, военные сведения, информация



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