В Херсоне планируют запустить мобилизацию граждан в ВСУ

В Херсоне и на правобережье Днепра планируют запустить мобилизацию граждан в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

"По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста. В среде украинских военных есть мнение, что граждане не только Херсонской области, но и других областей Украины, включая Киевскую область, укрывались от призыва на "оккупированной РФ территории", когда въезд на Херсонщину был доступен для всех желающих, пока там находились войска РФ", - рассказал источник.

Напомним, накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо официально запретил вывозить спецтехнику, грузовой автотранспорт и оборудование из региона. Запрет вступил в силу с 15 ноября.