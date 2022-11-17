Собчак извинилась за свою команду, вымогавшую деньги у Чемезова

Ксения Собчак принесла извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову за своих коллег, проходящих по делу о вымогательстве 11 млн рублей. Телеведущая заверила, что в деле нет политического контекста и выразила надежду на снисхождение правоохранителей.

"Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - написала Собчак в своих соцсетях.

Если фигурантов дела признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она покинула пределы страны.