17 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске за пять лет объем выбросов снизился на 39%

В Челябинске объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 2017 года снизился на 39%. Об этом на парламентских слушаниях на тему "Об эффективности реализации федерального проекта "Чистый воздух" в Госдуме заявил заместитель губернатора региона Александр Козлов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Выбросы снизились с более 210 тысяч тонн в 2017 году до 126,8 тысяч тонн в 2021 году, в Магнитогорске – с более 230 тысяч тонн до 221,3 тысяч тонн за тот же период.

Четырехсторонние соглашения о снижении выбросов заключены с 16 крупнейшими промпредприятиями. Объем инвестиций по ним составляет более 47 млрд рублей. Освоено уже 45 млрд рублей. 33 компании заключили двухсторонние соглашения с областным правительством. Общий объем вложений – почти 20 млрд рублей, до конца 2024 года промышленные предприятия планируют реализовать 177 природоохранных мероприятий.

В октябре для Челябинска и Магнитогорска утверждены новые редакции Комплексных планов, где предприятия региона взяли на себя обязательства сократить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ не на 20%, а на 45% – для Челябинска и 25% – для Магнитогорска.

Теги: выбросы, экология,



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