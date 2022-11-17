СМИ: В Москве за оскорбление Лукашенко задержали гражданина Белоруссии

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Москве 40-летнего гражданина Белоруссии по делу об оскорблении президента РБ Александра Лукашенко.

На родине мужчина находится в розыске по статье 368 УК РБ ("Оскорбление Президента Республики Беларусь"). Мужчина, якобы, пытался скрыться от уголовного преследования в России, поселился в Москве в гостинице. Однако 14 ноября в гостиницу пришла полиция, белоруса задержали. Теперь ему грозит депортация и до четырех лет лишения свободы в Белоруссии.