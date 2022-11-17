Роспотребнадзор занялся УЖК, из-за которой на Уралмаше идет грязная вода

Роспотребнадзор обратил внимание на Орджоникидзевскую УЖК, в домах которой у жильцов из-под крана льется грязная вода.

Ранее жильцы дома №20 на улице Коммунистическая (Уралмаш) пожаловались на грязную воду, которой нельзя помыть ни голову, ни посуду. Помимо грязного цвета, вода имеет запах тухлых яиц, что якобы может указывать на содержание в ней сероводорода. Из-за этого екатеринбуржцам приходится покупать воду в магазине - в противном случае, на посуде остаются желтые разводы, а по телу начинается сыпь.

В аварийной службе Орджоникидзевской УЖК проблему признали, добавив, что от некачественной воды страдает сразу несколько домов. При этом заявили, что устранением этой проблемы должна заниматься управляющая компания.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в адрес АО "Орджоникидзевская УЖК" было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.