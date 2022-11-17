17 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске учитель отправил на урок ребенка, получившего травму головы на перемене

В Челябинске в гимназии 12-летний мальчик на перемене получил травму, ударившись головой о стену, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел во время игры со сверстниками. Учитель была свидетелем происшествия. Однако она отправила ребенка на урок, во время которого ему стало плохо. По данном факту была проведена проверка, которая показала, что должностными лицами образовательной организации мер по вызову скорой медицинской помощи и доставлению мальчика в больницу принято не было, поскольку, по словам должностных лиц, ребенок не жаловался на плохое самочувствие.

Однако медицинские документы подтверждают, что мальчик получил серьезную травму и нуждался в медицинской помощи. В этот же день в больницу обратились родители, и ребенка госпитализировали в экстренном порядке с диагнозом сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Должностные лица гимназии оказали ребенку только первую доврачебную помощь и вызвали в школу родителей.

Руководителю комитета по делам образования Челябинска и директору гимназии внесены представления с требованием устранить нарушения. Родители ребенка обратились в суд с иском о взыскании морального вреда с образовательного учреждения.

Теги: травма, ребенок, прокуратура, проверка,



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