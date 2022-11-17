17 Ноября 2022
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Политика Сибирский ФО
Фото: rbc.ru

Губернатор Красноярского края Усс заявил о желании пойти на второй срок

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о готовности пойти на второй срок. "Я действительно готов идти на второй срок. Есть силы, планы", - заявил глава региона во время "прямой линии". Он добавил, что будет работать столько, сколько решит президент и красноярцы.

Усс занимает свой пост с 2018 года. До этого он с конца 90-х занимал пост председателя заксобрания Красноярского края, совмещая эту должность с членством в Совете Федерации. В 2002 году впервые баллотировался в губернаторы, но тогда проиграл главе Таймырского автономного округа Александру Хлопонину.

В период губернаторства Усса в Красноярском крае произошла одна из крупнейших экологических аварий последних десятилетий – на предприятии "Норильского никеля" из резервуара с дизельным топливом в почву и водоемы вытекло более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Предприятие по суду компенсировало ущерб. В отставку в связи с произошедшим губернатор не подал.

Другая техногенная катастрофа этого периода - прорыв технической дамбы под Красноярском на золотом прииске. Тогда погибли 20 человек. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у Путина 03.06.20.(2020)|Фото: Kremlin.ru

Сын губернатора Артем Усс обвиняется в США в отмывании денег и уклонении от санкций, незаконной торговле нефтепродуктами. Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций. Усс-старший не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим. Позднее Артема Усса объявили в розыск и по возбужденному в России уголовному делу. Теперь и США, и Россия могут претендовать на экстрадицию Усса-младшего из Италии, где он был задержан по представлению США.

Теги: александр усс, второй срок, губернатор, красноярский край



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