17 Ноября 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: permkrai.er.ru

В Перми на базе Дома офицеров начал работу региональный Единый центр поддержки семей мобилизованных

Сегодня в Перми на базе Дома офицеров начал работу региональный Единый центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и контрактников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сюда можно приносить гуманитарную помощь, она будет распределяться для дальнейшей отправки в подразделения, где проходят службу земляки. Главное – в Центр могут прийти родные и близкие прикамцев, участвующих в СВО, чтобы получить бесплатную социальную, консультационную и юридическую помощь. Каждый вторник и четверг с 15.00 до 19.00 на все вопросы готовы ответить представители краевого военного комиссариата. Также в Центр любой желающий может принести письмо или открытку в поддержку наших парней", - сообщил губернатор.

Он также сообщил о выплатах мобилизованным - в настоящий момент 84% выплат поступили на счета мобилизованных, остальные остаются в обработке банков.

Зачисление средств завершится в ближайшие дни.

Теги: Единый центр поддержки семей мобилизованных, мобилизация, семьи мобилизованных, помощь



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