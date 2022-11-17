17 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Тюмень и Казахстан усилят совместный мониторинг состояния трансграничных рек

В Тюменской области состоялось ХХХ заседание Совместной Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов проходит в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Комиссия была создана в 1992 году. С приветственным словом к участникам заседания обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"За период работы созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ. Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики. Ежегодно сторонами достигается договоренность по режиму работы Сергеевского водохранилища", - сообщил губернатор.

По итогам заседания было решено усилить совместный мониторинг состояния трансграничных рек по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, которое проходит в Тюмени.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никаноров поблагодарил губернатора и правительство за содействие в организации работы.

"Качество воды выходит сейчас на первое место. Поэтому наши совместные рабочие группы сосредоточатся на выявлении источников загрязнений. Это ежедневная работа, которая необходима для обеспечения благополучия наших стран", - отметил Вадим Никаноров.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикалий Мукатаев подчеркнул, что современные экологические вызовы требуют углубления сотрудничества между Россией и Казахстаном.

"Изменение климата повлияло на водные ресурсы. В связи с этим мы усиливаем совместную работу по трансграничным рекам. Потому что только благодаря сотрудничеству мы сможем обеспечить водой все отрасли экономики и сохранить экосистему", - отметил он.

На заседании комиссии достигнута договоренность о совместных действиях для предотвращения негативных последствий весеннего паводка на территории Тюменской области. Контакты будут поддерживаться по линии Нижне-Обского БВУ, МЧС и региональных органов власти.

Теги: совместная Российско-Казахстанской комиссия, мониторинг, состояние трансграничных рек



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