На Урале мужчина замерз насмерть

На улице Суворова в Каменске-Уральском обнаружили труп насмерть замершего местного жителя. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, личность мужчины была установлена - Игорь 32-ух лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, тело было найдено на выезде из города. Проводится доследственная проверка.

Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По имеющимися данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.