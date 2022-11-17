Бывшего оперуполномоченного из Нижневартовска судят за коррупцию

В Нижневартовске перед судом предстанет бывший оперуполномоченный УМВД России по городу Нижневартовску.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п."б,в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

"По версии следствия, в период с октября 2020 по ноябрь 2021 года обвиняемый, являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять борьбу с организованными формами преступности и выявлять преступления среди иностранцев, получил от директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по устным и письменным переводам, копированию, подготовке документов и оказанию иных услуг в области миграции, в качестве взятки денежные средства в сумме 245 тысяч рублей, а также офисную бумагу на сумму 3 тысячи рублей за бездействие в отношении юридического лица, в том числе непринятие мер к выявлению нарушений и привлечению директора к ответственности", - говорится в сообщении.

Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.