В Челябинской области инфляция снизилась до 10,5%

В Челябинской области в октябре инфляция снизилась до 10,5%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

Снижение произошло в основном за счет того, что мясо птицы и свинина стали дешевле, чем год назад, а рост цен на продукты их переработки замедлился. Продолжилось замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров, в частности, на легковые автомобили и бытовую технику.

При этом в условиях санкций выросли расходы авиакомпаний на обслуживание авиапарка, что сказалось на удорожании авиаперелетов, а из-за индексации тарифов с 1 октября ускорился годовой рост цен на билеты на поезда дальнего следования.