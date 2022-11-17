Шебекино обстреляли из "Града": госпитализирована девушка в тяжелом состоянии

В Белгородской области снова обстреляли Шебекино.

"Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На этой неделе Шебекино уже подвергалось обстрелу с украинской территории. Тогда погибли три человека, еще несколько получили ранения. Один из снарядов попал в жилой дом.