17 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Евгений Куйвашев&quot; / t.me/kuyvashevevgeny

В 2023 году по Екатеринбургу будет ездить 25 новых трамваев

В 2023 году Екатеринбург закупит сразу 25 трехсекционных трамваев. Об этом в ходе форума "Города России 2030" рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

По его словам, городские власти уже имеют понимание того, по каким маршрутам пойдет новый транспорт.

Напомним, что к своему 300-летнему юбилею Екатеринбург также закупит 45 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Уже подведены итоги опроса по выбору цвета, в который будут окрашены новые городские троллейбусы. Было представлено четыре варианта: синий, желтый, красный и оранжевый.

Теги: Екатеринбург, трамвай



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