Провайдерам разрешат свободный доступ в жилые дома

В Госдуму внесен законопроект о свободном доступе провайдеров интернета и телевидения в жилые дома.

По существующему Жилищному кодексу для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании. "Но на эти собрания никто не ходит, а решение принимает управляющая компания, что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только "своих" операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников", - сообщил один из авторов законопроекта. "единоросс" Александр Хинштейн.

Кроме получения согласия операторы сейчас должны еще и платить за доступ к имуществу собственников. Законопроект предлагает сделать доступ бесплатным (хотя за пользование электричеством они должны будут платить). И для размещения оборудования не надо будет согласие большинства жильцов – достаточно желания одного жильца, даже если он снимает жилье.

Также законопроект вводит запрет на повышение платы за размещение оборудования провайдеров в государственных и муниципальных домах – он будет действовать до конца 2024 года.