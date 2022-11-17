В Челябинской области в гаражном боксе нашли тела двух мужчин

В Озерске Челябинской области проводится проверка по факту смерти двух местных жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Их тела обнаружили днем 16 ноября в гаражном боксе в одном из ГСК города. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.