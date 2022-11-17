17 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Владелец "Подсолнухов" Семенов продал пироговый бизнес в Екатеринбурге

Сеть пироговых "Подсолнухи" в Екатеринбурге больше не принадлежит Андрею Семенову. Об этом бизнесмен написал в своих социальных сетях, не объяснив причину ухода.

"Друзья, я начал новый этап в своей жизни. "Подсолнухи" больше не мой проект. О своей новой жизни буду писать в LinkedIn (заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Ищите меня там, если интересно, что со мной происходит, или ищете объект для инвестиций в Европе", – написал Семенов.

Он также добавил, что во главе компании останется та же команда, что и занималась сетью последние несколько лет.

Напомним, что именно Семенов в 2020 рассказал, как ковидная господдержка в буквальном смысле уничтожила его бизнес. Тогда же он заявил, что собирается судиться со Сбербанком, который, как считает Семенов, его просто "развел", но результат не оправдал ожиданий бизнесмена - суд встал на сторону банка.

Теги: Подсолнухи, прироговые, бизнес, Семенов



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