70-80% площадей лесных пожаров – это зона контроля, в которой огонь не тушат - Рослесхоз

70-80% пройденной огнем площади в этом году – это так называемая зона контроля, где по нормативам можно не тушить пожары, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский. По его словам, ведомство будет настаивать на сокращении такого фонда и перевода лесов в другой статус. Также планируется, что в следующем году решения о тушении/бездействии по пожарам в зонах контроля будет в индивидуальном порядке принимать федеральный штаб.

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Итоги пожароопасного сезона сегодня подводили в Совете Федерации. Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева отметила, что почти 80% пожаров ликвидированы в первые сутки. При этом она подчеркнула, что "повсеместно нормативы патрулирования лесов не соблюдаются". "Нужно довести численность лесных инспекторов до нормативной", - предложила сенатор.

Представитель Генпрокуратуры Александр Канунцев сообщил, что лидерами по приросту сгоревшего леса (по сравнению с показателями прошлого года стали Рязанская область (рост почти в 150 раз) и ХМАО (рост почти в 50 раз).

В МЧС сообщили, что огонь, перекинувшийся с леса на жилье, уничтожил 48 домов в четырех субъектах.