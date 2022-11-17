17 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре наказаны коммунальщики за слив сточных вод в реку

Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны водных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ведомство установило, что в Пойковском предприятие "Управление тепловодоснабжения" эксплуатировало канализационные очистные сооружения с последующим сбросом сточных вод в протоку Очимкина. При этом у предприятия отсутствовали необходимые разрешения на сброс загрязняющих веществ, а также утвержденные в установленном порядке нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов.

"Указанная деятельность юридического лица могла повлечь причинение вреда водным биологическим ресурсам. Природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании юридического лица устранить выявленные нарушения. Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен", - говорится в сообщении.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

Теги: слив сточных вод, Управление тепловодоснабжения



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