В Челябинске общественники снова выявили нарушения при высадке деревьев на проспекте Комарова

В Челябинске общественники снова выявили нарушения при высадке деревьев на проспекте Комарова, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "ЭКО-Standart".

Липы высадили ночью в минус 17 градусов.

Напомним, контракт стоимостью 3,8 млн рублей заключен с индивидуальным предпринимателем. Заказчиком контракта являлся МУП "Геоцентр". Эксперты установили, что сирень вегерская была высажена с открытой корневой системой, что является прямым нарушением условий контракта. Деревья посадили в упаковке в землю. Кроме того, подрядчик просрочил сроки окончания работ. Общественники обратились в администрацию города для принятия мер по устранению выявленных нарушений со стороны подрядчика.

"Как мы видим, администрация города указала подрядчику на выявленные нашим движением нарушения. За это мы им благодарны. Хотя подрядчик, заявил, что это «не правильное» техническое задание и он ничего не нарушал. Тогда мы заказали экспертную оценку и хотели провести экспертизу, после этого подрядчик с целью "замести следы" нарушений, решил пересадить деревья ночью и в мороз, только сделал это опять с нарушениями", - рассказал руководитель общественного объединения "Эко-Standart" Сергей Ефимов.

Он отметил, что высадка деревьев в такую температуру запрещена и они могут не прижиться.

Общественники просят городскую мэрию обратить на это внимание и не принимать данные работы, а также провести экспертизу работ.