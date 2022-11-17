17 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Свердловским хлебопекам направлено около 9 млн рублей на сдерживание цен

Хлебопекарным предприятиям Свердловской области дополнительно направлено около 9 млн рублей на сдерживание роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Решение об этом было принято сегодня, 17 ноября, на заседании правительства региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, с учетом ранее предоставленных субсидий (в том числе из федерального бюджета) господдержка уральских хлебопеков в 2022 году составит 92,7 млн рублей.

"По результатам конкурсного отбора господдержка предоставляется 25 организациям и индивидуальным предпринимателям. Размер субсидии составляет 2 тыс. 650 рублей за тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. При этом предприятия обязуются не повышать цены на продукцию, что позволит и далее обеспечивать доступность хлеба как социально значимого товара для всех потребителей", - пояснил и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Как добавили в департаменте, субсидии хлебопекам предоставляются в регионе уже второй год. В 2021 году такой субсидией воспользовались 10 свердловских предприятий на сумму более 40 млн рублей.

Теги: цены, хлеб, субсидии



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