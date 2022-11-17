17 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мужчина выстрелил в лицо бездомному из страйкбольного автомата

В Екатеринбурге задержан мужчина, выстреливший из страйкбольного оружия в лицо бездомного. Пострадавший получил тяжелую травму.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях в дежурную часть территориального ОВД от медиков "скорой" поступил сигнал, что в больницу доставлен пожилой человек с диагнозом "проникающее ранение склеры". По прогнозам врачей, видеть этим глазом он уже не сможет. Сам госпитализированный пояснил, что является лицом без определенного места жительства и в тот день был в подъезде дома на улице Бебеля.

Как выяснили полицейские, это не понравилось жильцу одной из квартир. Увидев на лестничной клетке бездомного, тот вернулся домой и взял страйкбольный автомат, из которого произвел несколько выстрелов в сторону незваного гостя. В итоге один из пластиковых шариков попал пострадавшему прямо в лицо.

Страйкбольный автомат, из которого расстреляли бездомного в Екатеринбурге(2022)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Очень скоро сыщики установили владельца оружия и задержали его: им оказался 37-летний мужчина, проживающий в доме, где и случился инцидент. Оказалось, что он работает водителем и ранее привлекался за хранение наркотиков. Сам уралец признал, что действительно разозлился на маргинала, который сидел в его подъезде, и решил проучить его. По уверению задержанного, он рассчитывал, что попадет по ногам бездомного.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Теперь агрессору грозит до 10 лет колонии. На время расследования он помещен под стражу.

Теги: автомат, стрельба, полиция, дело



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