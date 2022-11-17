17 Ноября 2022
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Политика
Фото:Накануне.RU

В Совфеде поддержали предложение заморозить активы бизнесменов, уехавших из России после начала СВО

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов.

"Это заставит задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы - что у нас есть ответ", - цитирует его РИА Новости.

Цеков также поддержал еще одно предложение своего коллеги заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

Также среди предложений сенатора – направить замороженные в РФ средства иностранных инвесторов из недружественных стран на покрытие расходов, затраченных на восстановление Крымского моста, а также на восстановление коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне СВО.

Теги: цеков, совфед, зморозка активов, бизнесмены



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