17 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сотрудникам тугулымского МУП "Автоперевозки" выплатят долги по зарплате уже в декабре

Долги по зарплате перед сотрудниками МУП "Автоперевозки" в Тугулыме выплатят до 20 декабря. Об этом написал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, в отношении компании начали процедуру банкротства. Сотрудников уволили, но сразу же оформили на ставки в другой МУП, не став при этом выплачивать зарплату за последний месяц работы. Одной из причин называли блокировку счета компании из-за долгов по налогам, поэтому и средства на зарплату "туда было не загнать".

К делу подключался глава Тугулымского ГО, а Иванов посодействовал привлечением к делу прокуратуры. Несколько месяцев шли разбирательства, в ходе которых приходилось судиться с налоговой. В результате договориться все же удалось - с рабочими рассчитаются аккурат перед Новым годом.

Теги: МУП Автоперевозки, Тугулым, зарплата, долг



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