В Челябинской области столкнулись три автомобиля

В Миассе несколько человек пострадали при столкновении трех автомобилей, сообщили Накануне.RU в полиции города.

Авария произошла сегодня утром на объездной дороге Тургоякского шоссе. Водитель ВАЗ 2115 не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении АУДИ А4. После удара ВАЗ столкнулся с движущимся в попутном направлении СУЗУКИ СВИФТ.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры ВАЗ. Они госпитализированы.