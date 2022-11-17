Средний Урал вошел в пятерку лучших регионов, борющихся с лесными пожарами

В этом году количество земли в свердловских лесах, пораженной огнем, сократилось в 4,4 раза, а число пожаров - почти в два раза. В связи с этим, Средний Урал попал в ТОП-5 лучших регионов страны по борьбе с лесными пожарами.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики, рейтинг составляло Федеральное агентство лесного хозяйства России. В прошлом году в регионе зарегистрирован 1 тыс. 351 пожар на 63,7 тыс. га леса, в этом же - 702 пожара на площади в 14,4 тыс. га. При этом, более 76% возгораний спасатели ликвидировали в первые же сутки. Однако неизменным осталось то, что основной причиной пожаров до сих пор остается человек.

"Сократить площадь лесных пожаров удалось благодаря слаженной работе всех ответственных ведомств: специалистов Уральской авиалесоохраны, лесничеств, регионального министерства общественной безопасности, МЧС, муниципалитетов", - рассказали в департаменте, добавив, что при необходимости на борьбу с огнем могли привлечь до 4,5 тыс. человек и около 2 тыс. единиц техники.

Пока в регионе действовал противопожарный сезон, лесной фонд контролировался с воздуха с помощью воздушных суден, спутниковой системы слежения и 90 камер системы "Лесохранитель". Помимо этого территории регулярно объезжались на автомобилях и квадроциклах. Для этих целей область закупила лесному фонду восемь новых автомобилей.

Напомним, в октябре глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим, введенный в уральской столице в конце августа.