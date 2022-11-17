Где продолжит карьеру Артём Дзюба?

Артём Дзюба — один из самых известных российских нападающих. Он построил карьеру не на скандалах и эпатаже, а на зрелищной игре и умении добиваться результата. Это стало той изюминкой, которая до сих пор не даёт фанатам забыть его имя. Только после ухода из «Зенита» он немного «потерялся», что вызывает опасения.

В «Зените» форвард в общей сложности играл семь лет. За это время он успел заработать репутацию и любовь болельщиков, но клуб потерял к нему интерес. Новый «дом» Артёму искать долго не пришлось — турецкий «Адана Демирспор» с радостью принял россиянина. Кстати, самые лучшие букмекерские конторы принимают коэффициенты на победу этого клуба в национальном чемпионате. Более подробно про эти компании можно узнать на сайте Legalbet.

К сожалению, Дзюба не смог получить постоянное место в основе «Демирспора». Вдобавок ходят слухи о задержке зарплат в турецком клубе. Поэтому Артём снова в поиске клуба.

Где будет Дзюба?

Трансферное окно в России пока закрыто. По планам бюро исполкома РФС (Российского футбольного союза), переходы футболистов начнутся с 25 января и закончатся 22 февраля 2023 года. Из-за чего у фанатов остаётся время оценить ситуацию и следить за предложениями, которые точно будут к Артёму Дзюбе. Хотя несколько клубов уже их сделали: «Оренбург» (Оренбург); «Торпедо» (Москва); «Рубин» (Казань); «Венеция» (Италия).

Сопоставляя факты, можно увидеть, что из российских клубов самым привлекательным оказывается «Торпедо». Пусть он находится в конце турнирной таблицы, но в нём как раз не хватает забивающего форварда и играет тот же Смольников, который был в «Зените» вместе с Дзюбой. Да и предложенная сумма наверняка сыграет свою роль.

Нельзя сбрасывать со счетов и «Венецию». Пусть этот клуб и играет в Серии Б Италии (второй по силе чемпионат Италии), но у него есть свой козырь — Денис Черышев. Это друг и напарник Дзюбы, который вполне может позвать его к себе. Из-за чего данный вариант считается одним из наиболее вероятных, хотя официального предложения пока не было.

Что говорит Артём?

Сам Артём Дзюба пока предпочитает отмалчиваться. На фоне скандала с турецким клубом его выступления были бы лишними, но хорошо известно, что он возвращается в Россию. Конечно, не в РПЛ, а на родину. Дальнейшая судьба нападающего, по его словам, всё-таки должна быть связана с профессиональным футболом, а не с другой деятельностью.

Не хочется приуменьшать чьи-то таланты и достижения, но Дзюба по праву заработал своё имя. Он стал тем форвардом, который может подойти разным клубам в любом возрасте. Под него не придётся перестраивать стиль игры или расположение футболистов — он умеет находить мяч в любой ситуации. Его мастерство не скрыть, и 34 года не тот возраст, когда нужно уходить на пенсию или подаваться в тренеры, не говоря уже о комментаторской деятельности.