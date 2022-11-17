17 Ноября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Ямале два вахтовика погибли во время пожара

Следственный комитет Ямала проводит проверку из-за гибели двух вахтовиков 1978 и 1987 годов рождения во время пожара в жилом балке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Еще один человек пострадал.

"При тушении пожара ночью 17 ноября 2022 года в жилом балке на территории поселка Новый Порт Ямальского района обнаружены тела двоих мужчин. Еще один пострадавший с признаками отравления угарным газом доставлен в медицинское учреждение. По данному факту следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: вахтовики, пожар



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