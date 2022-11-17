17 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото:Правительство Московской области

В Челябинской области усилили контроль за вырубкой елок

В Челябинской области усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, сообщили Накануне.RU в главном управлении лесами региона.

Организованы рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Их будут проводить лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции. Также будут организованы стационарные посты.

Как рассказал заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин, в регионе уже зафиксирован один случай незаконной заготовки хвойных букетов на территории Катав-Ивановского лесничества. Нарушителей задержали на месте.

Напомним, что за незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушителей обяжут возместить ущерб.

Теги: елка, контроль,



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