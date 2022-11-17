"Атомстройкомплекс" провел экскурсию для своих сотрудников по отстроенному Дворцу водных видов спорта

Компания "Атомстройкомплекс" традиционно устроила экскурсию своим сотрудникам по новым строительным объектам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В этот раз был выбран Дворец водных видов спорта, строительство которого уже вышло на финишную прямую. Работникам показали, как в реальности реализовались их идеи и эскизы.

"Это – важная часть внутренней политики компании. Офисным сотрудникам интересно видеть, как их эскизы и расчеты, сделанные на бумаге, становятся частью городского пространства, которое украшает город, придает ему индивидуальность. Или как изготовленные заводчанами нашего предприятия "Берит" трибуны прекрасно смотрятся в интерьерах современного Дворца водных видов спорта! Мы всегда получаем большой положительный отклик после таких визитов на объекты: это коллег вдохновляет, вселяет чувство гордости за общий результат, сплачивает и настраивает на достижение новых высот в работе", — рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Каждый метр внутреннего пространства Дворца подчинен какому-либо функционалу. Был учтен весь список требований, предъявляемый к строительству бассейна, в котором должна была пройти часть соревнований Универсиады-2023. Теперь же он станет еще одной площадкой "Международного фестиваля университетского спорта" - некой альтернативы студенческим играм. Строители и проектировщики озаботились звукоизоляцией, спортивным хронометражем, качеством воды, требованиями спортивных трансляций и многим другим. Так, специально для тренировок и соревнований по синхронному плаванию, был проведен подводный звук.

"Такая большая команда, какая задействована при возведении ДВВС, потребовала проектного подхода с четким разграничением функционала. У нас созданы рабочие группы по направлениям, каждая из которых отвечает за сроки и качественное решение поставленных задач. В составе каждой из групп есть отдельные представители проектировщиков, авторского и строительного контроля, представители подрядчиков и генподрядчика, геодезисты, инженеры ПТО и другие. Четко организованная структурная схема, оперативное распределение задач и полномочий позволяют эффективно взаимодействовать и получать желаемый результат в нужные сроки", — рассказал заместитель директора по производству компании "Атомстройкомплекс" Рустам Фатхуллин.

Генподрядчиком объекта является "Синара-Девелопмент", которая и обратилась к "Атомстройкомплексу" за помощью в строительстве. Возведение Дворца водных видов спорта стартовало еще в 2020 году и завершится в 2023 году.

