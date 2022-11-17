17 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-замдиректора МКУ "Городская среда" оставили в СИЗО по делу о получении взяток

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя директора МКУ "Городская среда", обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Арест обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей.

В СИЗО он пробудет до 27 декабря.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг., действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму не менее2 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.

По решению суда экс-чиновник 12 июня был отправлен под домашний арест. Прокуратура не согласилась с этим решением и внесла представление с требованием изменить меру пресечения на заключение под стражу. Челябинский облсуд требования удовлетворил. Он был взят под стражу в зале суда.

Теги: взятка, СИЗО, МКУ Городская среда,



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