17 Ноября 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Моряк с корабля Soy заявил о "вопиющем поведении египетских правоохранителей"

Задержанный в Александрии российский моряк с корабля Soy, который вместе с двумя коллегами сегодня вернулся в Россию, рассказал о вопиющем поведении египетских правоохранителей.

"Пришли 40 полицейских, разгромили весь корабль, обокрали весь экипаж, засунули в тюрьму и пытались на нас что-то повесить. Толком не кормили, обходились с нами как с террористами, угрожали постоянно", - цитирует его в своем Telegram-канале телеканал "Звезда".

В заключении остаются капитан судна и его помощник, их состояние вызывает опасение. Они оба – пожилые и с диабетом, а условия в египетской тюрьме плохие. Также освобожденный моряк сообщил, что египетские силовики вскрыли груз в нарушение всех международных норм – он был проверен таможней Турции и опломбирован. Сам же экипаж корабля не имеет права туда заглядывать и не знал, что в одном из ящиков могли якобы находиться запрещенные лекарства.

4 ноября экипаж Soy был арестован в Александрии, в порту с корабля были выгружены контейнеры, в трех из которых содержалось 28 т медицинского препарата "Трамадол".

Теги: Soy, Александрия, корабль, полиция



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