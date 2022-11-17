Цинковые гробы, найденные на помойке в Белгороде, в полиции назвали "отходами производства"

Глава крупнейшего в России ритуального холдинга Ritual.ru Олег Шелягов рассказал о завершении истории с цинковыми гробами, которые жители Белгорода нашли на одной из городских мусорок. Тогда удалось выяснить, что в цинковых гробах в одно из похоронных агентств города привозили погибших во время СВО, тела перекладывали в другие гробы (которые заказали родственники), а казенные – выбрасывали прямо на помойку.

"Тогда и УМВД "возбудилось" и Мэр "взял на контроль" <…> Всё! Нашли крайнего! Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила, что на 53-летнего белгородца составили протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с ( Внимание!) Отходами Производства", - написал Шелягов в своем Telegram-канале.

"То есть гробы, в которых доставлены родным и близким останки их сыновей и мужей, выполнявших свой долг согласно решения Президента РФ - это "отходы производства"!!!" – пишет бизнесмен.

Он добавил, что полиция передала дело в региональное управление экологического надзора, наказание будет административным и чисто символическим – штраф до 3 тыс. руб. Шелягов полагает, что руководство города выгораживает виновное в нарушении ритуальное предприятие.

"От лица нашего Профсоюза будем писать в Областную Прокуратуру, чтобы она, как надзорный орган, дала правовую оценку такому "расследованию", - добавил Шелягов.

Проверять ситуацию с выброшенными гробами в конце октября взялся на тот момент мэр Белгорода Антон Белов. Правда, в начале ноября стало известно о его отставке по собственному желанию. Теперь врио мэра является первый заместитель главы города Валентин Демидов.