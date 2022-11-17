17 Ноября 2022
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Общество В России
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ВСУ обстреливают сельхозобъекты Запорожской области, чтобы спровоцировать голод, - Рогов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении пяти месяцев наносят целенаправленные удары по сельскохозяйственным объектам в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, таким образом украинская сторона пытается вызвать голод в регионе и вынудить местных жителей уехать.

Рогов подчеркнул, что это "целенаправленная политика сгона населения с территории". "Это чистый геноцид", - цитирует его ТАСС.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы.

"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области", - заявил врио губернатора Евгений Балицкий.

Теги: всу, рогов, запорожская область, сельхозобъекты



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