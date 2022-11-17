В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по изготовлению икон для солдат на фронт

В это воскресенье, 20 ноября, в Ново‑Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге пройдет мастер-класс по изготовлению икон.

Как сообщили Накануне.RU в монастыре, к участию в мастер-классе приглашаются дети. Каждый участник сделает две иконы Ангела-Хранителя: одну для себя, а другую – для солдата на фронт. Уже подготовлены материалы для нескольких сотен икон. Начало мероприятия в 10.30.

"Ангел-Хранитель есть у каждого крещеного человека, он хранит его от бед и опасностей. Хорошо каждому иметь у себя икону Ангела-Хранителя и молиться ему", - пояснили сестры монастыря.

В Михайловские дни в Ново‑Тихвинском монастыре также будет проходить традиционная ярмарка. Специально для нее сестры будут выпекать оригинальные рыбные Архангельские пирожки.

Завершатся Михайловские дни главным событием – торжественными службами вечером 20 ноября и утром 21 ноября.