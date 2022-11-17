ТМК выступила партнером Всероссийской акции "Сохраним лес"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приняла участие во Всероссийской экологической акции "Сохраним лес". Как сообщает пресс-служба ТМК, с августа по ноябрь при поддержке компании на территории лесных фондов в регионах присутствия предприятий ТМК высажено более 3,5 млн деревьев – как крупномерных саженцев, так и сеянцев различных пород.

Главная задача инициативы — восстановить леса после пожаров и ограничить последствия климатических изменений. При поддержке ТМК мероприятия акции состоялись в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, общая площадь высадки составила свыше 1 000 га.

Также сотрудники предприятий ТМК приняли участие в высадке деревьев в лесничествах Волгоградской, Свердловской и Челябинской областей, на территории Каменска-Уральского и Таганрога – в рамках пяти мероприятий были высажены молодые сосны, кедры, лиственницы, пихты, ели и черемухи.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала в сентябре 2019 года. Организаторы акции — Автономная некоммерческая организация "Сад Памяти", Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Леса".