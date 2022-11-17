17 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:twitter.com

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты"

Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты" – он попал в реестр ресурсов, доступ к которым ограничивается, передает РБК. При этом у некоторых операторов сайт издания пока открывается. Газета предупреждает на своем портале, что с минувшей ночи у части пользователей из России доступ к ресурсу затруднен. Также заблокирован проект "Новой газеты" "Свободное пространство".

О причинах блокировки не сообщается.

News.RU напоминает, что ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у "Новой газеты" лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки того, что они являются иностранными агентами. Главный редактор "Новой газеты" и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер, и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

Теги: роскомнадзор, новая газета, блокировка



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