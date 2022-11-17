Медфракция Екатеринбурга подарила подстанции "скорой" мебель для отдыха

Депутаты медфрации продолжают помогать медицинским учреждениям с пополнением оборудования и мебели. В этот раз для подстанции "скорой помощи" №4 на Эльмаше председатель фракции Алексей Вихарев передал сразу шесть кресел и четыре дивана для более удобной работы медиков.

"С коллективом подстанции "скорой помощи" №4 познакомился, когда поздравлял медиков с их профессиональным праздником. Тогда и выяснил, какая им нужна помощь. На протяжении нескольких месяцев закупаю и передаю всё самое необходимое. В этот раз это диваны и кресла, и они тоже очень нужны, ведь сотрудникам скорой помощи необходимо отдыхать в перерывах между вызовами. Особенно учитывая, что они работают в самых сложных условиях, спасают человеческие жизни", – пояснил депутат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, это уже третья помощь подстанции №4. Ранее Вихарев помог заменить старую входную дверь на новую железную с кодовым замком и видеодомофоном. Он также подарил медикам локтевые дозаторы, моющие средства и люминесцентные лампы. В начале осени депутат также закупил новые чайники и микроволновки, чтобы облегчить работу сотрудников на дежурстве.

В этот раз на помощь пришли и к ЦГБ №40. Врачи консультативно-диагностической поликлиники просили приобрести жалюзи для окон, с чем решил помочь не только Вихарев, но и Роман Ступников. Всего депутаты купили 46 комплектов для 21 кабинета и шести лестничных пролетов. Заведующая поликлиникой Юлия Селеверстова отметила, что жалюзи не только украшают внешний вид учреждения, но и делают его более комфортным для сотрудников, что особенно актуально в солнечные дни.

"Важно не только обеспечивать наших медиков оборудованием, спецодеждой, но и создавать им комфортные условия работы. Ведь если врача что-то отвлекает, если ему некомфортно и тяжело работать, то результатом может стать врачебная ошибка. Я сам пациент этой поликлиники и знаю, как здесь бывает летом. Уверен, что этот вклад медфракции по достоинству оценят не только сотрудники больницы, но и пациенты", – отметил депутат Роман Ступников.

Глава медфракции также в очередной раз организовал пункт выездной флюорографии. Проверить свое здоровье прямо во дворе смогли жильцы дома №55 на улице Стачек. Всего за несколько часов обследование прошли около 100 человек. Все данные затем были переданы в поликлинику для дальнейшей связи с пациентами.

"Это очень удобно. Делать флюорографию нужно раз в год, поэтому предложение оказалось для многих актуальным. Тем более в нашем и соседних домах живет много пожилых людей. Когда не нужно ходить в больницу, а услугу можно получить во дворе, это очень здорово", – прокомментировала председатель ТСЖ дома Валентина Юшкова.