Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого ребенка в Южноуральске, которого оставили в банке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка в Южноуральске, которого мужчина привел босиком в отделение банка.

"Следствием будет дана оценка действиям родителей по ненадлежащему уходу за ребенком, а также действиям сотрудников профильных служб, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций контроля за данной семьей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 ноября. Мать мальчика ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенка и его знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый, собравшись, вышел из на улицу. Мальчик оделся и пошел вслед за мужчиной. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение и оставил.

Мальчика госпитализировали в больницу с признаками обморожения. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Известно, что семья состоит на учете в органах профилактики.

По данному факту проводится проверка. В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.