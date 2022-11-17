Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого ребенка в Южноуральске, которого оставили в банке

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Челябинская область
Фото: СКР

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого ребенка в Южноуральске, которого оставили в банке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка в Южноуральске, которого мужчина привел босиком в отделение банка.

"Следствием будет дана оценка действиям родителей по ненадлежащему уходу за ребенком, а также действиям сотрудников профильных служб, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций контроля за данной семьей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 ноября. Мать мальчика ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенка и его знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый, собравшись, вышел из на улицу. Мальчик оделся и пошел вслед за мужчиной. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение и оставил.

Мальчика госпитализировали в больницу с признаками обморожения. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Известно, что семья состоит на учете в органах профилактики.

По данному факту проводится проверка. В отношении матери мальчика составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Теги: ребенок, СК, проверка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети